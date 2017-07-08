Уголовное дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета под Тамбовом

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Тамбов, 8 июля. Региональное управление СК РФ сообщает о возбуждении уголовного дела по факту крушения легкомоторного самолета, упавшего во время авиашоу, которое прошло недалеко от деревни Дворики в Тамбовской области.

Самолет рухнул, выполняя фигуру высшего пилотажа. Следователи приступили к расследованию уголовного дела о нарушении техники безопасности и эксплуатации воздушного судна. По одной из версий, самолет мог иметь неисправность, которую не устранили пред показательным полетом.

Как ранее сообщал Телеканал 360, трагедией закончился праздник, посвященный выпускникам Тамбовского государственного университета, который состоялся накануне вечером. Самолет вошел в штопор и упал с высоты в несколько десятков метров. Пилот воздушного судна погиб.