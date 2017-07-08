Пропавший шестилетний ребенок из России найден мертвым у озера в Казахстане

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Астана, 8 июля. Тело шестилетнего ребенка из России, который пропал четыре дня назад в Северо-Казахстанской области, обнаружили местные жители у озера Улыколь.

Сегодня в Казахстане рядом с озером Улыколь было обнаружено тело шестилетнего мальчика. По словам представителя комитета по ЧС МВД Республики Казахстан, приехавший к родственникам ребенок находился на отдыхе вместе с мамой. Мальчик пропал 5 июля в населенном пункте Старобелка, пишет «Ридус».

Согласно предварительной версии, ребенок утонул. В поисках пропавшего ребенка принимали участие свыше 150 человек, а также 18 единиц техники, в том числе воздушной. Обстоятельства гибели ребенка выясняют правоохранительные органы, передает «Подмосковье 360».