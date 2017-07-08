Гана запустила в космос свой первый спутник за $50 тысяч

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Лондон, 8 июля. Западноафриканское государство Гана успешно запустило свой первый космический спутник. Как стало известно, он был отправлен на орбиту прямо из Международного космического центра.

Стоимость проекта, который создавался в течение двух лет, составила 50 тысяч долларов. Сам же спутник GhanaSat-1 разработали студенты Университета всех наций в Кофоридуа. Аппарат будет вести мониторинг береговой линии Ганы.

По словам координатора проекта Ричарда Дамоа, запуск спутника — новое начало для Ганы, передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что второй по счету запуск с космодрома «Восточный» запланирован на конец ноября текущего года.