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Трамп признался, что испортил жизнь дочери Иванке
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    Трамп признался, что испортил жизнь дочери Иванке

    14:57  8 Июля 2017
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    Трамп признался, что испортил жизнь дочери Иванке

    Гамбург, 8 июля. Президент США Дональд Трамп во время саммита в Гамбурге заявил, что усложнил жизнь своей дочери и советнику Иванке. К слову, та тоже присутствовала на саммите. 

    Трамп заверил, что гордится своей дочерью, однако признался, что уже сам факт того, что она является его дочерью, оказывает некоторое негативное влияние на ее жизнь. 

    «Если бы она не была моей дочерью, ей было бы гораздо легче», — приводит слова Трампа RT

    Трамп признался, что испортил жизнь дочери Иванке

    Иванка Трамп и глава Всемирного банка Джим Ён Ким в ходе саммита G20 в Гамбурге запустили фонд Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), который будет оказывать поддержку женщинам-предпринимателям в развивающихся странах. 

    Автор: Владимир Багров
    #трамп #гамбург
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