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Синоптики посчитали оставшиеся в июле теплые дни в Москве
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    Синоптики посчитали оставшиеся в июле теплые дни в Москве

    14:28  8 Июля 2017
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    Синоптики посчитали оставшиеся в июле теплые дни в Москве

    Москва, 8 июля. Лето в этом году обходит стороной Центральный регион России. Количество теплых дней за наступивший сезон можно буквально посчитать по пальцам.

    И вплоть до осени мало что изменится, говорят синоптики. Как сообщает RT со ссылкой на директора российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайший месяц стоит ожидать не более пяти дней, когда в Москве будет стоять по-настоящему летняя погода. Таков прогноз на июль и начало августа.

    Синоптики посчитали оставшиеся в июле теплые дни в Москве

    «Ридус» пишет, что наступившие выходные в российской столице будут по-осеннему холодными. На небольшое повышение температуры можно надеяться лишь в начале следующей недели, но всего на пару дней, после чего москвичей вновь ждет похолодание.

    Автор: Кира Мирова
    #вильфанд
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