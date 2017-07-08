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Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира
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    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира

    16:29  8 Июля 2017
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    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира

    Сирия, 8 июля. Сирийская арабская армия нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарма и Джобаре в Дамаске. Иракские ВС освободили квартал Баб аль-Туб в Мосуле. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА): нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарма и Джобаре в Дамаске; взяла под контроль газовое месторождение аль-Хеиль и несколько прилегающих к нему холмов в Хомсе.

    Международная коалиция: нанесла авиаудары по городу Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

    ВС Ирака: полностью освободили в Мосуле от боевиков ИГ** квартал Баб аль-Туб.

    «Исламское государство»**: потеряло 12 террористов в результате авиаударов коалиции в окрестностях Тель Афара в Ираке.

    Курды  противостоят протурецким боевикам в провинции Алеппо; захватили площадь аль-Мазарие в квартале аль-Барид в Ракке.

    «Ахрар аш-Шам»: потеряла командира в деревне Арада на юго-западе от Алеппо.

    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира

    ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарма и Джобаре под Дамаском. Об этом сообщает источник в Facebook (@National.Defence.Forces.NDF).

    Ранее сообщалось, что бойцы сирийской армии заняли несколько зданий возле мечети в восточном пригороде Дамаска Айн Тарме.

    Кроме того, ранее стало известно о боях между сирийской армией и боевиками у Хоуш Давахиры в провинции Дамаск. Отметим, что в провинции Дамаск совершают провокации и теракты боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»*****.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира

    Курды противостоят туркам в сельском районе провинции Алеппо. Так, бои между «Демократическими силами Сирии» (SDF)**** и боевиками из протурецкой группировки «Щит Евфрата» разгорелся возле деревни Абла.  Об этом сообщает издание Syriahr.com.

    Кроме того, поступила новость о том, что в деревне Арада на юго-западе от Алеппо убит командир союза исламистских группировок «Ахрар аш-Шам». Сообщается, что он был застрелен неизвестными. Такую информацию распространил источник в Твиттер (@C_Military1).

    Ранее сообщалось, что девять боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА)** перешли на сторону «Демократических сил Сирии» (SDF)****.  Также ранее стало известно, что боевики ССА** пресекли попытку курдов проникнуть на свою территорию возле населенного пункта Дадат на севере провинции Алеппо.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира

    Новость о победах САА пришла из провинции Хомс. Сообщается, что сирийская армия взяла под контроль газовое месторождение аль-Хеиль и несколько прилегающих к нему холмов. Об этом сообщает источник в Твиттер (@watanisy).

    Ранее стало известно, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** открыли огонь по позициям сирийской армии в пригороде Хомса. Также сообщалось, что 16 бойцов проправительственных сил пострадали в результате внезапной атаки террористов ИГИЛ** западнее Хамима. Среди жертв атаки ИГ* есть убитые.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира

    Ситуация в провинции продолжает оставаться крайне напряженной. Проходят бои между бойцами правительственной армии и ИГИЛовцами возле базы 137-й бригады САА, а также около кольцевой развязки в районе Аль-Панорама. Как сообщает издание Syriahr.com, жертвами обстрелов со стороны ИГ* окрестностей Дейр эз-Зора стали более десяти граждан. Также издание сообщает, что ВВС международной коалиции нанесли удар по городу Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор.

    Ранее сообщалось, что сирийская авиация нанесла авиаудары по террористам ИГ* возле авиабазы и кладбища, находящихся в окрестностях столицы провинции. Кроме того, были осуществлены бомбардировки кварталов Шейх Ясин, Хувейка и Кенамат, где скрываются террористы.

    Кроме того, сообщалось, что за минувшие сутки представители РФ осуществили восемь гуманитарных операций в Сирии. Для жителей Дейр эз-Зора предназначена 21 тонна гуманитарной помощи из России. 

    Провинция Даръа

    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира

    Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков на холме аль-Маль. Отметим, что в провинции действует группировка «Джейш Халид ибн аль-Валид», присягнувшая ИГИЛ* на верность.

    Кроме того, сообщается, что боевики уничтожили бульдозер сирийской армии в окрестностях деревни Айб. Такую новость распространил источник в Твиттер (@tv_shada).

    Ранее стало известно, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** начали операцию против ИГ* в бассейне реки Ярмук в провинции Даръа. Также сообщалось, что террористы группировки «Тахрир Аш-Шам» и ССА** продолжают нападать на укрепрайоны ИГ* в юго-западной части провинции Даръа.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира

    Курды, входящие в «Демократические силы Сирии» (SDF)****, захватили площадь аль-Мазарие в квартале аль-Барид в западной части Ракки. Как сообщает издание En.hawarnews.com, на большинстве фронтов в Ракке проходят ожесточённые столкновений между SDF и ИГИЛовцами, поскольку курды продолжает свое продвижение в направлении центральных районов города.

    Ранее сообщалось, что террористы ИГ* убили 26 курдских ополченцев на западном фронте пригорода Ракки. Также стало известно, что «Демократические силы Сирии» (SDF)**** отбили у ИГ* деревню Касрат Мухаммад Ага, находящуюся на юго-востоке провинции. Кроме того, сообщалось, что курдами были заняты важные стратегические пункты, где располагались разведывательные самолеты ИГ*.

    Ирак

    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира

    В Ираке продолжается противостояние ИГ* и западной коалиции. 12 террористов ИГИЛ* убиты в результате авиаударов в окрестностях Тель Афара к западу от Мосула. Об этом сообщает издание Alsumaria.tv. Отмечается, что целью трех авиаударов был один из лидеров террористов, убитый в числе прочих боевиков в результате бомбардировки международной коалиции.

    Иракские ВС полностью освободили в Мосуле от боевиков ИГ* квартал Баб аль-Туб. Об этом сообщает источник в Твиттер (@C_Military1).

    Ранее сообщалось, что полиция Ирака ликвидировала 83 террориста ИГ* в Старом Мосуле. Кроме того, несколько других боевиков были арестованы. Также уничтожено три штаба ИГИЛ*.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #дамаск #хама #игил #курды #ирак #дейр эз-зор #ракка #латакия #идлиб #тартус #кунейтра #хомс
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    Сирия новости 8 июля 16.30: САА взяла под контроль газовое месторождение в Хомсе, боевики «Ахрар аш-Шам» остались без командира
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