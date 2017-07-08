Россия на G20 продвигает предложения по демонополизации цифровых платформ в мире

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Гамбург, 8 июля. На саммите «Большой двадцатки» Россия продвигает предложения по демонополизации цифровых платформ в мире. Об этом сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Так, отвечая на вопрос, какие предложения России могут войти в итоговое коммюнике саммита в Гамбурге, министр сказал, что «РФ традиционно выступает за так называемые вопросы демонополизации цифровых платформ, если говорить о цифровой экономике».

Как отметил Никифоров, если не заниматься поддержанием конкуренции в данной сфере, то все обернется тем, что «наши национальные цифровые экономики станут своего рода приложениями в уже существующих монопольных глобальных цифровых системах», передает ТАСС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил странам «двадцатки» выработать идеи по регулированию цифровой экономки.