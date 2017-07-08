Пользователи Сети сообщили о появлении нового вируса на iPhone

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Москва, 8 июля. В соцсетях сообщили о вирусе, атаковавшем iPhone. Вредоносная программа пытается перенаправить пользователя на страницу, где ему предлагается оформить платную подписку.

Атаку вируса запечатлела пользовательница Facebook Инна Жиделева. Судя по скриншотам, система направила push-сообщение о том, что на устройстве обнаружен вирус. Также система предлагала просто удалить вирус. Однако при попытке сделать это пользователь попадал на сайт, на котором ему пытались навязать платную подписку, сообщает «Телеканал 360».

Эксперты по безопасности сообщили, что вирус создан группой китайских разработчиков и направлен преимущественно на пользователей из России и Индии.