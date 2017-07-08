Путин предложил G20 разработать меры по регулированию цифровой экономики
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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин предложил странам «двадцатки» выработать идеи по регулированию цифровой экономки. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
На рабочей встрече G20, а также на встрече с лидерами стран БРИКС, Путин поднимал тему регулирования цифровой экономики.
«В частности, высказал предложение о том, что именно большая двадцатка должна взять на себя задачу выработки некого международного регулирования, создания условий для развития цифровой экономики», — уточнил Никифоров.