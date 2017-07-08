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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин предложил странам «двадцатки» выработать идеи по регулированию цифровой экономки. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

На рабочей встрече G20, а также на встрече с лидерами стран БРИКС, Путин поднимал тему регулирования цифровой экономики.