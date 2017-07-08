Российская туристка скончалась на Крите при странных обстоятельствах

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Афины, 8 июля. Гражданка России по неизвестным причинам скончалась на Крите во время отдыха, ее супруг находится в палате интенсивной терапии, а двоих детей отправили на родину, пишут зарубежные СМИ.

Россиянка скончалась в реанимации на греческом острове Херсониссос. Ее супруг госпитализирован, а двоих детей, по данным Газеты.Ru, отправили на родину в Татарстан. Известно, что после прибытия на отдых, 41-летняя женщина почувствовала себя плохо, однако медики не смогли спасти туристку и констатировали смерть, пишет «Политэксперт».

Отметим, что позднее супругу погибшей также стало плохо, он был госпитализирован в больницу и находится в тяжелом состоянии. Представители российской дипмиссии потребовали тщательного расследования инцидента.