Вертолету ВКС РФ присвоено имя Героя России Хабибуллина, погибшего в Сирии

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Москва, 8 июля. Вертолету армейской авиации Ми-8АМТШ Южного военного округа (ЮВО) было присвоено имя Героя России Ряфагатя Хабибуллина, который погиб в Сирии год назад. В субботу в городе Кореновск в Краснодарском крае состоялась торжественная церемония.

«Это первый именной вертолет в Воздушно-космических силах, который поступил на вооружение полка армейской авиации Южного военного округа, которым командовал полковник Ряфагать Хабибуллин», — сообщили журналистам в министерстве обороны Российской Федерации.

Напомним, ранее «Вертолеты России» досрочно передали ВКС РФ две машины Ми-8АМТШ арктической модификации.