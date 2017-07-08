Макрон оптимистично оценил качество отношений России и Франции

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Гамбург, 8 июля. Французский лидер Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ему отрадно констатировать качество двусторонних отношений.

Российский лидер Владимир Путин встретился на полях саммита «Группы двадцати» с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент сообщил о создании российско-французского общественного форума, что соответствует линии, намеченной на последней встрече в Париже.

В свою очередь, Эммануэль Макрон отметил качество двусторонних отношений.