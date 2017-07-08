Новости США: Трамп спросил Путина о выборах, полиция застрелила ветерана войны

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США, 8 июля. Трамп не утерпел и спросил Путина о вмешательстве Москвы в прошлогодние выборы президента. Мужчина с двумя метательными ножами пытался проникнуть к дочери президента. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп спросил начистоту

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G-20 в Гамбурге получилась затяжной и насыщенной. Множество СМИ написало об их первом рукопожатии, достигнутых договоренностях по Украине и Сирии. Важно здесь и то, что Трамп все же не утерпел и спросил Путина о якобы вмешательстве Москвы в прошлогодние выборы президента США.

При этом глава Белого дома начал издалека и сначала выразил озабоченность американского народа. Трамп и сам искусно разыграл свое беспокойство, пару дней назад неохотно признав: возможно, Россия предприняла какие-то действия для влияния на результаты выборов в его пользу. Но с оговоркой: подобные действия совершали и другие страны.

Понятно, что Путин причастность к вмешательству отверг. Позиция Москвы остается в этом плане неизменной: не надо втягивать Россию во внутриполитические склоки. Вашингтон продолжает фантазировать о хакерах из России и говорит о каком-то соглашении, которое поможет избегать подобных ситуаций в будущем.

Угрозы КНДР

США раздумывают о проведении испытания противоракетного комплекса THAAD, который сможет перехватывать баллистические ракеты. Эти данные подтвердили в Агентстве противоракетной обороны США.



Вашингтон набрел на эти мысли на фоне напряженных отношений с КНДР. После ракетных запусков Пхеньяна 4 июля в США и решились на проведение испытаний. Северная Корея не дает Белому дому покоя. Уже известно, что испытания THAAD пройдут в самое ближайшее время — «в начале июля».

Напомним, КНДР в ночь на 4 июля запустила ракету «Хвасон-14» с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Ракета покрыла 933 километра и упала в экономической зоне Японии. В Пхеньяне радостно потерли руки и назвали запуск первым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.

В то же время Дональд Трамп призвал Китай что-то решить насчет Пхеньяна и «навсегда покончить с этим абсурдом». Прозвучали и слова о том, что в случае необходимости Штаты будут готовы применить в отношении КНДР военную силу.

Властелин башни

Мужчина, вооруженный двумя метательными ножами, попытался проникнуть в Trump Tower в Нью-Йорке. Там он планировал встретиться с дочерью американского президента Иванкой Трамп. Мужчину задержали агенты секретной службы.

Сообщается, что 52-летний житель Бронкса по имени Адамес Бенитес надел на себя бронежилет и взял с собой поддельное удостоверение сенатора. На входе он представился сенатором и сообщил, что цель визита — обсуждение с Иванкой ее линии одежды.

Понятно, что спецслужбы быстро раскусили обманщика. Он был направлен в медицинский центр на психиатрическую экспертизу. Догадаться о его невменяемости было несложно: не секрет, что и Трамп, и его супруга Меланья, и его дочь Иванка сейчас находятся в Гамбурге на саммите G-20. Так что в башне никого из них не могло быть по определению.

Неудачное ограбление

С американской полицией шутки плохи. Об этом забыл 33-летний Брайан Исли. Мужчина в самом расцвете сил решился на странный поступок. Он ворвался в банк в Атланте, забаррикадировал входы и выходы из здания и, позвонив в редакцию телеканала, сообщил, что у него имеется при себе бомба, которую он взорвет.

При этом Исли изначально отпустил практически всех, оставив только двух заложников. По его словам, ушли бы и эти несчастные, задумай он привести взрывной механизм в действие.

Но это оказалось невозможно по двум причинам. Во-первых, в дело вмешалась полиция и хулиган был убит в перестрелке. Во-вторых, никакой бомбы у Исли по факту на оказалось. И вообще он не планировал грабить банк, а лишь хотел выразить недовольство работой комитета по делам ветеранов, который плохо оказывает медицинскую помощь.

Во время звонка на телеканал выяснилось, что Исли являлся бездомным ветераном ВМС США. Не так давно его бросила супруга, забрав с собой восьмилетнюю дочь. Последние дни Брайан жил в отеле, у него кончились деньги даже на еду. Возможно, на поступок с банком его вынудила безысходность.