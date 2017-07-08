Иран: силовики обнаружили крупный склад оружия террористов

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Тегеран, 8 июля. Иранские силы безопасности обнаружили в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан склад оружия террористов, сообщил глава местной полиции генерал Хосейн Рахими,

Склад с оружием найден иранскими силовиками в горной местности близ города Сараван. Силы безопасности изъяли 35 автоматов Калашникова, три гранатомета СПГ-9, а также 14,5-миллиметровую зенитную установку. По словам главы местной полиции Хосейна Рахими, внушительный арсенал принадлежал экстремистам, связанным с пакистанской группировкой террористов.

Иранские военные считают, что боевики могут быть причастны к терактам, совершенным на юге страны. При последней атаке террористов, предпринятой 26 апреля у границы с Пакистаном, погибли 10 иранских пограничников.