Тело пропавшего почти месяц назад мальчика нашли под Челябинском

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Челябинск, 8 июля. 10-летний мальчик, которого разыскивали несколько недель, найден убитым. Его разрубленное на куски тело было закопано в огороде у города Касли.

Местные жители рассказывают, что криминалисты и следователи еще не закончили работу, но тело ребенка уже увезли.

Ura.ru со ссылкой на свои источники сообщает о задержании подозреваемого в убийстве школьника. По данным издания, это 30-летний мужчина, уже имевший неприятности с законом и отбывавший наказание за грабеж, кражу и хранение наркотиков.

Сегодня утром его задержали сотрудники правоохранительных органов. Бывший заключенный дал первые признательные показания.