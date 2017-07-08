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Ученые установили настоящий цвет Луны
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    Ученые установили настоящий цвет Луны

    13:57  8 Июля 2017
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    Ученые установили настоящий цвет Луны

    Финикс (Аризона, США), 8 июля. Американские ученые развеяли миф о том, что Луна имеет белый цвет, а Солнце — желтый. Как выяснилось, земляне по-иному воспринимают цвета космических объектов, поскольку их искажает атмосфера планеты. 

    Ученым Аризонского университета удалось проанализировать образцы лунного грунта. Выяснилось, что поверхность Луны покрывает толстый слой пыли, из-за чего спутник кажется серым или белым, однако на глубине примерно 30 сантиметров Луна разноцветная — породы, составляющие ее, имеют коричневый, голубоватый, розовый оттенок. 

    Цвета пород на Луне, объясняют ученые, зависят от содержания в них соединений титана и железа, в частности, оксида железа и диоксида титана. Эти вещества имеют различную отражающую способность. Так, диоксид титана может «менять» цвет Луны от красного до синего. Это подтверждают кадры, полученные при помощи Лунного орбитального зонда. 

    Кроме того, отмечают ученые, Солнце на самом деле белое, а не желтое или красное, каким его видят жители Земли. 

    Автор: Владимир Багров
    #луна
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