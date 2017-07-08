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"Химический след" тянется к США: стоит ли ожидать новых провокаций с химоружием в Сирии
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    "Химический след" тянется к США: стоит ли ожидать новых провокаций с химоружием в Сирии

    14:12  8 Июля 2017
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    "Химический след" тянется к США: стоит ли ожидать новых провокаций с химоружием в Сирии

    Несмотря на идущий в Астане процесс переговоров по мирному урегулированию сирийского конфликта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что в ближайшее время в СМИ может появиться информация о новых «постановочных химатаках».

    Очередной виток массовой истерии относительно химоружия, которое якобы применяет правительство Башара Асада, может стать поводом для НАТО сорвать мирные переговоры и вторгнуться в Сирию для свержения легитимного президента САР.

    По словам Захаровой, новые провокации могут произойти в Восточной Гуте и южных провинциях Деръа и Кунейтра.

    Напомним, что за последнее время  группировка ССА «Файлак ар-Рахман» уже несколько раз сообщала о том, что правительственные силы якобы применяют против них хлор.  

    "Химический след" тянется к США: стоит ли ожидать новых провокаций с химоружием в Сирии

    Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал сценарий с продолжением провокаций вполне возможным

    «Очевидно, что после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в контексте налаживания отношений России и Соединенных Штатов в Сирии или, во всяком случае, позиционирования перспектив данного налаживания есть высокая вероятность, что будут предприняты попытки по блокированию процессов диалога между Россией и США. В том числе и попытки провокации новых конфликтов и дискредитации политики России и Сирийской Арабской Республики».

    По мнению эксперта, за этими попытками могут стоять, с одной стороны, политические силы в Соединенных Штатах, которых не устраивает нормализация отношений России и США и достижение компромисса по сирийскому направлению, а, с другой стороны, так называемая «умеренная оппозиция», не заинтересованная в мирном урегулировании и извлекающая дивиденды из продолжения и дальнейшего разжигания вооруженного конфликта.

    "Химический след" тянется к США: стоит ли ожидать новых провокаций с химоружием в Сирии

    Эксперт обратил внимание на то, что накануне переговоров президентов США и России уже была достаточно массивная информационная атака, направленная против России и Сирии, с множеством информационных вбросов относительно того, что вот-вот правительство Сирии применит химическое оружие. В этом случае США обещали незамедлительно отреагировать военными действиями по правительственным силам. Однако уже сейчас есть сообщения о якобы трех случаях применения химоружия сирийскими войсками. Но Вашингтон не спешит пускать ракеты. Эксперт объяснил это следующим образом:

    «Есть интересы и инициативные акции со стороны  представителей сирийской оппозиции, устраивающих провокации, и тех политических сил в Соединенных Штатах, это поддерживающих. Но, во-первых, данные действия не скоординированы с американским руководством, а во-вторых, у Соединенных Штатов очевидно нет единой точки зрения о том, что им в настоящее время делать в Сирии».

    Наш собеседник отметил, что сейчас в США борются две точки зрения относительно сирийского конфликта: условных «миротворцев» и условных «ястребов».

    «Госдепартамент в лице Рекса Тиллерсона в данном случае выступает скорее как сторонник мирного урегулирования, а Пентагон выступает в роли «ястребов», то есть той силы, которая стремится к дальнейшей эскалации напряженности в регионе. В этой ситуации внутренней борьбы и в контексте встречи двух президентов очевидно политическое руководство Соединенных Штатов пока не приняло решения об эскалации напряженности в Сирии. Но это совершенно не означает, что подобные решения не будут приняты в последующем».

    "Химический след" тянется к США: стоит ли ожидать новых провокаций с химоружием в Сирии

    Политолог считает, что все-таки остается вероятность проведения в ближайшей перспективе нескольких новых провокаций с химическим оружием. После этого со стороны Соединенных Штатов могут последовать дежурные заявления о том, что Башар Асад «пересек красную черту» и подвел Россию, защищавшую его. Назвав сирийского президента  абсолютно неуправляемым и недоговороспособным политиком, США могут вернуться к стратегии смены власти в Сирии.

    «Идея создания зон деэскалации, которая была предложена Россией, — это единственный позитивный выход из той ситуации вооруженного конфликта, который идет в настоящее время в Сирии. И то, что вчера была достигнута договоренность и Соединенные Штаты пошли на компромисс, — конечно, является большим дипломатическим и политическим достижением России и свидетельством того, что российская политика в отношении Сирии приносит свои плоды и является верной».

    Однако Владимир Шаповалов не считает это соглашение гарантией прекращения провокаций, потому что политика Соединенных Штатов является непредсказуемой:

    «Мы имеем дело с непредсказуемым партнером, который, к сожалению, может менять свою точку зрения в угоду сиюминутным конъюнктурным политическим изменениям. Но, тем не менее, даже с таким непредсказуемым партнером нужно уметь договариваться и нужно пытаться найти компромисс».        

    Автор: Никита Расторгуев
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