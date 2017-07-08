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Совместные усилия РФ и США важны для сохранения перемирия в Сирии — посол САР в Китае
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    Совместные усилия РФ и США важны для сохранения перемирия в Сирии — посол САР в Китае

    13:24  8 Июля 2017
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    Совместные усилия РФ и США важны для сохранения перемирия в Сирии — посол САР в Китае

    Москва, 8 июля. Совместные усилия России и США играют очень важную роль для сохранения режима прекращения огня в Сирии. Такое заявление сделал посол САР в Китае Имад Мустафа. 

    Дипломат отметил, что перемирие в Сирии может стать огромным шагом вперед в процессе сирийского урегулирования. Также Мустафа подчеркнул, что наибольшую трудность представляет не достижение такой договоренности, и именно поддержание перемирия. 

    «Совместные усилия США и России по сохранению режима прекращения огня будут решающими для его успеха», — выразил уверенность дипломат. 

    Также Мустафа отметил, что Трамп «помогал ИГ* (террористическая группировка, запрещена в России)», когда атаковал подразделения сирийской армии. Несмотря на это, дипломат уверен, что США смогут прекратить поддерживать терроризм в Сирии и окажут содействие процессу мирного урегулирования. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Владимир Багров
    #россия #сша #сирия #перемирие
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