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Москва, 8 июля. Совместные усилия России и США играют очень важную роль для сохранения режима прекращения огня в Сирии. Такое заявление сделал посол САР в Китае Имад Мустафа.

Дипломат отметил, что перемирие в Сирии может стать огромным шагом вперед в процессе сирийского урегулирования. Также Мустафа подчеркнул, что наибольшую трудность представляет не достижение такой договоренности, и именно поддержание перемирия.

«Совместные усилия США и России по сохранению режима прекращения огня будут решающими для его успеха», — выразил уверенность дипломат.

Также Мустафа отметил, что Трамп «помогал ИГ* (террористическая группировка, запрещена в России)», когда атаковал подразделения сирийской армии. Несмотря на это, дипломат уверен, что США смогут прекратить поддерживать терроризм в Сирии и окажут содействие процессу мирного урегулирования.

* Организация запрещена на территории РФ.