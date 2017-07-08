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Путин на встрече с Юнкером выразил надежду на развитие отношений России и ЕК
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    Путин на встрече с Юнкером выразил надежду на развитие отношений России и ЕК

    13:10  8 Июля 2017  /обновлено: 13:21  08 Июля 2017
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    Путин на встрече с Юнкером выразил надежду на развитие отношений России и ЕК

    Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин на встрече с Жан-Клодом Юнкером выразил надежду на развитие отношений РФ и Еврокомиссии несмотря на существующие проблемы.

    Сегодня глава государства Владимир Путин встретился на полях саммита G20 в немецком Гамбурге с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе беседы президент РФ выразил надежду на развитие контактов с ЕК, напомнив про еще одно направление взаимодействия с Евразийскими экономическим союзом.

    «Мы находимся в контакте, несмотря на все проблемы, которые имеются», — сказал Путин.

    Российский лидер также напомнил, что последние переговоры с Юнкером, которые состоялись в Петербурге в 2016 году, были полезными. Также в апреле текущего года в Москву посетила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, ее очередная встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намечена на 11 июля.

    Путин на встрече с Юнкером выразил надежду на развитие отношений России и ЕК

    Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, заявил о стремлении Европейской комиссии к диалогу с Москвой.

     «Те проблемы, которые существуют между РФ и ЕС, известны — Крым, восток Украины. Но со стороны Европейской комиссии мы хотим продолжать работу, чтобы искать возможности для сотрудничества, точки пересечения интересов», — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

    Юнкер резюмировал, что возможности для поиска точек соприкосновения были намечены в ходе последних переговоров в северной столице России, он подчеркнул - сторона нужно продолжать взаимодействие.

    Автор: Ирина Селезнева
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