Путин на встрече с Юнкером выразил надежду на развитие отношений России и ЕК

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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин на встрече с Жан-Клодом Юнкером выразил надежду на развитие отношений РФ и Еврокомиссии несмотря на существующие проблемы.

Сегодня глава государства Владимир Путин встретился на полях саммита G20 в немецком Гамбурге с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе беседы президент РФ выразил надежду на развитие контактов с ЕК, напомнив про еще одно направление взаимодействия с Евразийскими экономическим союзом.

«Мы находимся в контакте, несмотря на все проблемы, которые имеются», — сказал Путин.

Российский лидер также напомнил, что последние переговоры с Юнкером, которые состоялись в Петербурге в 2016 году, были полезными. Также в апреле текущего года в Москву посетила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, ее очередная встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намечена на 11 июля.

Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, заявил о стремлении Европейской комиссии к диалогу с Москвой.

«Те проблемы, которые существуют между РФ и ЕС, известны — Крым, восток Украины. Но со стороны Европейской комиссии мы хотим продолжать работу, чтобы искать возможности для сотрудничества, точки пересечения интересов», — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Юнкер резюмировал, что возможности для поиска точек соприкосновения были намечены в ходе последних переговоров в северной столице России, он подчеркнул - сторона нужно продолжать взаимодействие.