Ирак: 35 боевиков ИГ уничтожены при попытке покинуть Мосул

В Избранное

Мосул, 8 июля. Иракские военные сегодня ликвидировали 35 боевиков ИГ*, пытавшихся покинуть районы Старого города в Мосуле, передает Синьхуа, ссылаясь на заявление командование.

В штабе ВС Ирака сообщили, что силы безопасности продвигаются вперед для освобождения оставшихся районов Старого Мосула, сегодня уничтожено 35 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявил представитель командования Яхья Расул.

По данным Reuters, о полном освобождении Мосула от ИГИЛ* может быть объявлено в течение нескольких часов. Напомним, что на минувшей неделе глава иракского правительства Хайдер аль-Абади назвал «концом игиловского лжегосударства» освобождение мечети ан-Нури.

* Организация запрещена на территории РФ.