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Песков рассказал о подготовке к телефонным переговорам в «нормандском формате»
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    Песков рассказал о подготовке к телефонным переговорам в «нормандском формате»

    12:46  8 Июля 2017  /обновлено: 13:20  08 Июля 2017
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    Песков рассказал о подготовке к телефонным переговорам в «нормандском формате»

    Гамбург, 8 июля. Встреча глав России, Франции и Германии на полях саммита G20 и обсуждение ситуации на Украине позволяет думать о продолжении общения «нормандской четверки» в формате телефонных переговоров.

    Уже можно приступать к формированию повестки и подготовке беседы, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Напомним, сегодня на рабочим завтраков встретились президент России Владимир Путин, его коллега из Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В числе других тем обсуждалась и ситуация в Донбассе.

    Украина, еще одна сторона «четверки», участие в переговорах не принимала, так как не состояла в списке специально приглашенных на саммит стран. 

    15 Фото.
    15 Фотографий
    Global Look Press
    Автор: Кира Мирова
    #путин #меркель #песков #макрон
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