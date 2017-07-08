Песков рассказал о подготовке к телефонным переговорам в «нормандском формате»

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Гамбург, 8 июля. Встреча глав России, Франции и Германии на полях саммита G20 и обсуждение ситуации на Украине позволяет думать о продолжении общения «нормандской четверки» в формате телефонных переговоров.

Уже можно приступать к формированию повестки и подготовке беседы, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня на рабочим завтраков встретились президент России Владимир Путин, его коллега из Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. В числе других тем обсуждалась и ситуация в Донбассе.

Украина, еще одна сторона «четверки», участие в переговорах не принимала, так как не состояла в списке специально приглашенных на саммит стран.