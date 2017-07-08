Донбасс: Путин, Меркель и Макрон констатировали пробуксовку выполнения соглашений «Минска-2»

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Гамбург, 8 июля. Лидеры России, Франции и ФРГ Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей о ситуации на Украине. Они заявили о необходимости продолжать работу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Констатируется серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей. Но вместе с тем также есть понимание, что нужно идти дальше», — заявил он.

Песков отметил, что лидеры РФ, Германии и Франции понимают необходимость подготовки очередного разговора «нормандской четверки», в которую входит также Украина, и принятия действенных мер для прекращения огня в Донбассе и отвода тяжелых вооружений.