Донбасс: Путин, Меркель и Макрон констатировали пробуксовку выполнения соглашений «Минска-2»
Гамбург, 8 июля. Лидеры России, Франции и ФРГ Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель констатировали пробуксовку реализации минских договоренностей о ситуации на Украине. Они заявили о необходимости продолжать работу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Констатируется серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей. Но вместе с тем также есть понимание, что нужно идти дальше», — заявил он.
Песков отметил, что лидеры РФ, Германии и Франции понимают необходимость подготовки очередного разговора «нормандской четверки», в которую входит также Украина, и принятия действенных мер для прекращения огня в Донбассе и отвода тяжелых вооружений.
Украина в режиме завтрака: Путин, Меркель и Макрон подтвердили важность сохранения перемирия в Донбассе и выполнения Минска-2 pic.twitter.com/4rpwJuCDXa— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 8, 2017