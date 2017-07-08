Путин, Меркель и Макрон согласны, что по Донбассу нужно принять меры — Песков

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Гамбург, 8 июля. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у лидеров России, ФРГ и Франции есть общее понимание — для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо принять меры.

На встрече лидеров России, ФРГ и Франции обсуждалась пробуксовка минских соглашений, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона есть понимание, что для реального прекращения огня необходимо разведение сил и средств в Донбассе.

«Есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения и обеспечить отвод тяжелых вооружений. В этом плане есть полное взаимодействие, полное согласие», — отметил Песков.

Спикер Кремля также добавил, что во время рабочего завтрака Путин, Меркель и Макрон обменялись мнениями относительно положения дел по внутриукраинскому урегулированию. Стороны констатировали серьезную пробуксовку реализации минских соглашений. Однако, есть понимание, что необходимо идти дальше, резюмировал Песков.