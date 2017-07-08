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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Гамбурге поднимали в числе прочего и вопрос о российской дипломатической собственности в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что вопрос о российской дипсобственности в США действительно поднимался во время прошедшей накануне встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

«Поднимался», — сообщил журналистам Песков.

Представитель Кремля также заявил, что не может дать оценку встрече.

Напомним, в конце 2016 года администрация тогдашнего президента США Барака Обамы ввела пакет санкций против России из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы. Тогда из страны были высланы 35 российских дипломатов вместе с семьями, а кроме того, закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.