Песков оценил уровень безопасности на саммите G20 в Гамбурге

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Гамбург, 8 июля. Демонстранты в Гамбурге, выступающие против процессов глобализации, не мешают проведению саммита «большой двадцатки».

Протестные акции не отражаются на рабочих графиках лидеров стран G20, в том числе и на графике президента России Владимира Путина. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что этому способствуют принятые меры безопасности. Представитель Кремля уточнил, что они характерны для форумов такого уровня, «ничего специального» не проводилось.

Напомним, проходящий в Гамбурге саммит G20 вызвал волну протестов антиглобалистов.