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Гамбург, 8 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал верить трактовке главы МИД РФ Сергея Лаврова итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать разногласия трактовках глав МИД России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона итогов встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Верьте Лаврову, я не работаю на Тиллерсона», — заявил Песков.

Напомним, по версии Тиллерсона, во время разговора о якобы вмешательстве России в выборы в США Трамп «надавил» на Путина, задавая этот вопрос. Лавров же сообщил, что Путин озвучил позицию РФ по данному вопросу и Трамп «принял ее».