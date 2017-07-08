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Песков переадресовал Лаврову вопросы об итогах встречи Путина и Трампа
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    Песков переадресовал Лаврову вопросы об итогах встречи Путина и Трампа

    12:32  8 Июля 2017  /обновлено: 12:44  08 Июля 2017
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    Песков переадресовал Лаврову вопросы об итогах встречи Путина и Трампа

    Гамбург, 8 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал верить трактовке главы МИД РФ Сергея Лаврова итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 

    Журналисты попросили Пескова прокомментировать разногласия трактовках глав МИД России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона итогов встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. 

    «Верьте Лаврову, я не работаю на Тиллерсона», — заявил Песков. 

    Напомним, по версии Тиллерсона, во время разговора о якобы вмешательстве России в выборы в США Трамп «надавил» на Путина, задавая этот вопрос. Лавров же сообщил, что  Путин озвучил позицию РФ по данному вопросу и Трамп «принял ее».

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп #лавров #песков
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