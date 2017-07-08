Песков заявил необходимости проработки повестки для «нормандского формата»

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Гамбург, 8 июля. Спикер Кремля Дмитрий Песков после встречи президента Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что есть понимание о необходимости подготовки повестки для телефонного разговора в «нормандском формате».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что после общения Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном идет речь о подготовке телефонных переговоров.