G20 «на ногах»: Песков рассказал о встречах Путина по полях саммита в Гамбурге

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Гамбург, 8 июля. На полях саммита «большой двадцатки» президент России Владимир Путин провел встречи «на ногах» с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Кроме того, российский лидер успел пообщаться в руководителями делегаций из Италии, Нидерландов и Вьетнама. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что пятница была насыщена встречами, кратким, но весьма важным общением в ходе саммита G20.

Напомним, накануне состоялась первая встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом, к которой было приковано всеобщее внимание.