Песков про «крюк» самолета с Путиным: Безопасность обеспечивается на должном уровне

В Избранное

Гамбург, 8 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о «крюке» самолета с Владимиром Путиным по пути в Гамбург. Он подчеркнул, что это является вопросом безопасности, которая обеспечивается на должном уровне.

«Я оставляю без комментариев этот ваш вопрос. Потому что все вопросы, связанные с передвижением президента, она напрямую касаются его безопасности», — заявил Песков журналистам. Он отметил, что безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне.

Ранее СМИ сообщили, что самолет Путина сделал «крюк» в 500 километров по пути в Гамбург, якобы облетая территорию входящих в НАТО Польши и стран Балтии. Вместо этого был выбран маршрут через Финляндию и Швецию, сообщает iReactor.