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Песков про «крюк» самолета с Путиным: Безопасность обеспечивается на должном уровне
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    Песков про «крюк» самолета с Путиным: Безопасность обеспечивается на должном уровне

    12:26  8 Июля 2017  /обновлено: 12:51  08 Июля 2017
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    Песков про «крюк» самолета с Путиным: Безопасность обеспечивается на должном уровне

    Гамбург, 8 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о «крюке» самолета с Владимиром Путиным по пути в Гамбург. Он подчеркнул, что это является вопросом безопасности, которая обеспечивается на должном уровне.

    «Я оставляю без комментариев этот ваш вопрос. Потому что все вопросы, связанные с передвижением президента, она напрямую касаются его безопасности», — заявил Песков журналистам. Он отметил, что безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне.

    Ранее СМИ сообщили, что самолет Путина сделал «крюк» в 500 километров по пути в Гамбург, якобы облетая территорию входящих в НАТО Польши и стран Балтии. Вместо этого был выбран маршрут через Финляндию и Швецию, сообщает iReactor.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #самолет #песков #крюк
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