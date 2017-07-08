Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

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Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин исчерпывающе довел позицию Москвы по Украине до канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидера Франции Эммануэля Макрона, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин довел позицию России по Украине до лидеров ФРГ и Франции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В данном случае, безусловно, президент как всегда лаконично, но исчерпывающе довел до собеседников позицию РФ», — сказал представитель Кремля.

Сегодня на полях саммита «Группы двадцати» прошла трехсторонняя встреча встреча Путина, Меркель и Макрона. Накануне российский президент провел первую встречу с американским лидером Дональдом Трампом.