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Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков
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    Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

    12:23  8 Июля 2017  /обновлено: 12:39  08 Июля 2017
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    Путин исчерпывающе довел позицию России по Украине до Меркель и Макрона — Песков

    Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин исчерпывающе довел позицию Москвы по Украине до канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидера Франции Эммануэля Макрона, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

    Владимир Путин довел позицию России по Украине до лидеров ФРГ и  Франции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

    «В данном случае, безусловно, президент как всегда лаконично, но исчерпывающе довел до собеседников позицию РФ», — сказал представитель Кремля.

    Сегодня на полях саммита «Группы двадцати» прошла трехсторонняя встреча встреча Путина, Меркель и Макрона. Накануне российский президент провел первую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. 

    Автор: Ирина Селезнева
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