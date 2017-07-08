В Избранное

Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин во время встречи со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Кроме того, была затронута и сирийская тематика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля охарактеризовал общение Путина и Эрдогана как достаточно интенсивное.

«Подробно сверили часы по реализации «Турецкого потока», строительство АЭС «Аккую», — перечислил Песков.

Кроме того, у российского и турецкого лидеров состоялся «отдельный разговор с глазу на глаз по Сирии», отметил пресс-секретарь.