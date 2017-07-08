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Путин и Эрдоган в Гамбурге с глазу на глаз поговорили о Сирии — Песков
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    Путин и Эрдоган в Гамбурге с глазу на глаз поговорили о Сирии — Песков

    12:25  8 Июля 2017  /обновлено: 12:56  08 Июля 2017
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    Путин и Эрдоган в Гамбурге с глазу на глаз поговорили о Сирии — Песков

    Гамбург, 8 июля. Президент России Владимир Путин во время встречи со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Кроме того, была затронута и сирийская тематика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

    Представитель Кремля охарактеризовал общение Путина и Эрдогана как достаточно интенсивное. 

    «Подробно сверили часы по реализации «Турецкого потока», строительство АЭС «Аккую», — перечислил Песков. 

    Кроме того, у российского и турецкого лидеров состоялся «отдельный разговор с глазу на глаз по Сирии», отметил пресс-секретарь. 

    Автор: Владимир Багров
    #путин #эрдоган #песков #аккую
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