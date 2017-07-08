Кандидат от оппозиции выиграл президентские выборы в Монголии

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Улан-Батор, 8 июля. Кандидат от Демократической партии Халтмаагийн Баттулга выиграл президентские выборы в Монголии. Согласно данным Генерального избиркома после подсчета 99,94% голосов, за него проголосовали 50,6% избирателей.

Конкурент Баттулги, спикер парламента Монголии Миеэгомбын Энхболд набрал 41,2% голосов. Впервые в истории страны президентские выборы проходили в два тура. Новый монгольский лидер высказывался о необходимости взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Пекина. За амбициозность его прозвали «монгольским Трапом», передает телеканал «360».

Как ранее сообщал «Ньюинформ», президентские выборы проходят в Монголии в седьмой раз. Предыдущие два срока пост главы государства занимал представитель монгольской Демократической партии Цахиагийн Элбэгдорж.