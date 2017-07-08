Медведев утвердил концепцию создания единой базы со сведениями о всех россиянах

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Москва, 8 июля. В России создадут единый ресурс, в который войдет вся персональная информация о гражданах страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня утвердил соответствующую концепцию, в которой прописаны все детали работы базы данных.

С одобренным документом можно ознакомиться на сайте кабмина. Этот федеральный ресурс будет создан с целью улучшения контроля за начислением и выплатами страховых взносов, говорится в публикации.

Доступ к базе данных можно будет получить через портал госуслуг. Проект создания ресурса поделен на четыре этапа, которые должны завершиться к 2025 году.