Встреча Путина и Трампа в Гамбурге стала позитивным сигналом — сенатор США

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Минск, 7 июля. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге была обстоятельной и является позитивным сигналом, заявил глава американской делегации в ПА ОБСЕ Роджер Уикер.

Накануне в немецком Гамбурге на полях саммита G20 состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая продлилась свыше двух часов. Лидеры обсудили урегулирование конфликта в Сирии и на Украине, а также тематику кибербезопасности. По словам главы американской делегации в ПА ОБСЕ Роджера Уикера, для совместной работы нужно преодолевать разногласия.

«Еще много предстоит сделать для того, чтобы восстановить отношения между США И Россией. Президенты провели обстоятельную встречу вчера, что является позитивным сигналом», — сказал сенатор США.

Уикер считает, что у Путина и Трампа было достаточно времени для обсуждения целого ряда вопросов, он также назвал первую встречу лидеров позитивным шагом.