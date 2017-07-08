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Встреча Путина и Трампа в Гамбурге стала позитивным сигналом — сенатор США
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    Встреча Путина и Трампа в Гамбурге стала позитивным сигналом — сенатор США

    12:14  8 Июля 2017
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    Встреча Путина и Трампа в Гамбурге стала позитивным сигналом — сенатор США

    Минск, 7 июля. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге была обстоятельной и является позитивным сигналом, заявил глава американской делегации в ПА ОБСЕ Роджер Уикер.

    Накануне в немецком Гамбурге на полях саммита G20 состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая продлилась свыше двух часов. Лидеры обсудили урегулирование конфликта в Сирии и на Украине, а также тематику кибербезопасности.  По словам главы американской делегации в ПА ОБСЕ Роджера Уикера, для совместной работы нужно преодолевать разногласия. 

    «Еще много предстоит сделать для того, чтобы восстановить отношения между США И Россией. Президенты провели обстоятельную встречу вчера, что является позитивным сигналом», — сказал  сенатор США.

    Встреча Путина и Трампа в Гамбурге стала позитивным сигналом — сенатор США

    Уикер считает, что у Путина и Трампа было достаточно времени для обсуждения целого ряда вопросов, он также назвал первую встречу лидеров позитивным шагом.

    Автор: Ирина Селезнева
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