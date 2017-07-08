Петербург провожает в последний путь писателя Даниила Гранина

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Санкт-Петербург, 8 июля. В Таврическом дворце Санкт-Петербурга началась церемония прощания с писателем Даниилом Граниным. Для того, чтобы проводить в последний путь великого человека, которым гордится весь город, организована гражданская панихида. Вместе с горожанами на траурной церемонии присутствуют и корреспонденты Федерального агентства новостей.

Церемонию открыла Валентина Матвиенко.

«Он прожил долгую красивую жизнь. Он был живым воплощением всего лучшего, что олицетворяет русскую интеллигенцию. Эталоном духовности и нравственности для нас всех. Человеком, который болел за Россию и ее будущее. Человеком, который никогда не боялся говорить правду и все, что он думает. Мы много общались с ним, и каждое общение с ним обогащало», — сказала она. Матвиенко призналась, что в свое время именно Даниил Гранин убедил ее идти на выборы.

На гражданской панихиде также присутствовали министр культуры Владимир Мединский, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Олег Басилашвили, балетмейстер, руководитель Театра балета Борис Эйфман, заслуженный тренер России Михаил Бобров, депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая и др.

В конце мая Даниил Александрович приезжал на мероприятия XII Книжного салона, где был одним из самых почетных гостей — ведь когда-то идея организовать этот салон принадлежала именно ему. Многие из пришедших сегодня виделись с ним там в последний раз.

3 июня в Константиновском дворце Владимир Путин лично наградил писателя Даниила Гранина Государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. В тот день в честь него была устроена торжественная церемония с оркестром.

В этом году вышла очередная книга писателя — «Она и все остальное». 98-летний творец посвятил ее любви — сильнейшему из чувств, на которые способен человек. Последний его рассказ вышел в сборнике петербургских писателей «В Питере жить», а к августу этого года издательство АСТ готовит выпуск двухтомника его собрания сочинений — Гранин успел одобрить дизайн обложки в свои последние дни.

Гранин ушел из жизни в ночь с 4 на 5 июля. Похоронен писатель будет на Комаровском кладбище.