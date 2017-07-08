Незаменимый Путин и «пловец» Трамп: как оценивать встречу двух президентов на G20

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Президент США Дональд Трамп настолько впечатлился встречей с российским лидером Владимиром Путиным, что назвал ее «потрясающей». Неудивительно, ведь вместо планируемых 30 минут лидеры двух государств проговорили больше двух часов. Как может оценить эту встречу российская сторона? Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался на эту тему с экспертом.

Первая встреча Путина и Трампа на саммите в Гамбурге действительно получилась запоминающейся. Во-первых, по событийной составляющей — стороны обсудили самые важные вопросы на повестке дня, согласовали меморандум о перемирии на юго-западе Сирии, создали специальный двусторонний канал по Украине. Во-вторых, встречу сопровождал бешеный антураж. СМИ обсуждали любые детали, включая рукопожатие лидеров и внезапное появление на переговорах супруги Трампа Меланьи, которая не смогла прервать затянувшуюся беседу.

«Я бы не переоценивал значимость встречи с нашей стороны. Для самого Трампа это победа, несомненно. Он в общении с Россией и Путиным выглядит как пловец на пять километров, которого связали по рукам и ногам, еще добавили груз и бросили в воду — мол, плыви. Если что-то сможешь — твое счастье. Его отовсюду обложили запретами, запугиваниями, расследованиями, обвинениями — в том, что он чуть ли не агент Кремля, а сама Россия контролирует весь политический процесс и избирателей, вмешивается и влезает во все базы данных», — комментирует специально для ФАН политолог Юрий Почта.

По его словам, с точки зрения здравого смысла Трампу вообще нельзя было встречаться с Путиным — настолько нашего президента демонизировали.

«Но Трамп при всех ограничениях — упрямый, человек с характером. Он много раз подвергался различным преследованиям, был банкротом и разорялся. Эти бойцовские навыки сохранились и проявились во время беседы. Одной встречи за полгода двух лидеров таких стран недостаточно. Но в нынешней ситуации это все равно успех. Но преимущественно для Трампа. Для Путина же эта встреча — дежурное признание его значимости, незаменимости в решении глобальных проблем в мире, включая Сирию, Украину и Северную Корею», — продолжает эксперт ФАН.

Он уверен, что ждать каких-то больших последствий от этой встречи не стоит, но если брать российскую позицию, то замечательно, что встреча вообще состоялась и продлилась дольше обычного.

«Чуть-чуть за Трампом не доследили его кураторы — и он превысил положенные рамки. Ему и по-человечески было интересно поговорить. Он умеет работать с людьми, и ему было важно лицом к лицом встретиться с Путиным, понять, как с ним иметь дело, что этот человек может предложить. Трамп делал акцент не на содержательную, а на психологическую сторону. Ему эта часть удалась и понравилась. Начало положено, оно хорошее. Возможно, преодолевая сопротивление американской среды, Трамп сможет каким-то путем решать с нами важные проблемы. Пусть мы и не являемся стратегическими партнерами», — говорит Почта.

Интересно, как по-разному воспринимают общение Путина и Трампа в России и США. У нас наблюдается легкая эйфория от того, что встреча вообще состоялась. В США многие говорят о поражении Трампа, который дал слишком много времени Путину.

«Многие сокрушаются, что Трамп неопытен в переговорах и потому попал в лапы опытных переговорщиков из России. С другой стороны, он может превратить в свою победу какие-то факты. Например, можно по-своему интерпретировать попытку прекращения огня в Сирии: американской стороне ничего не помешает назвать это своей победой и позицией, навязанной России. Кто там будет выяснять детали? Для Москвы же более важно в данном случае то, что в каком-то вопросе мы с Вашингтоном согласились. Это большой общий успех», — уверен собеседник ФАН.

На этом фоне немного ушла в тень встреча Путина с президентом Турции Эрдоганом. Наш президент отметил роль Анкары в урегулировании ситуации в Сирии.