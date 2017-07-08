Трамп похвалил Меркель за организацию саммита G20

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Гамбург, 8 июля. Президент США Дональд Трамп поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за высокий уровень организации саммита G20 в Гамбурге.

Саммит «большой двадцатки» начался в Гамбурге накануне. Мероприятие продлится два дня. В настоящий момент проходит уже третья рабочая сессия. Она посвящена развитию Африки, проблемам миграции и здравоохранению.

На встрече президент США Дональд Трамп поблагодарил Меркель за профессиональную организацию саммита.

«Я хотел бы поблагодарить канцлера Меркель за то, что она сделала здесь. То, как все организовано, действительно невероятно… И очень профессионально, практически без задержек, несмотря на довольно большое количество людей… Вы проделали отличную работу», — похвалил Трамп.

Примечательно, что в эти дни в Гамбурге проходят беспрецедентные акции протеста. Накануне жена Трампа Меланья не смогла присоединиться к программе мероприятий с участием супругов лидеров G20, поскольку гостевой дом, в котором она находилась, оказался заблокирован демонстрантами.