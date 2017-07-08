Москва призвала к поиску новых подходов к урегулированию на Корейском полуострове

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Москва, 8 июля. Для урегулирования ситуации на Корейском полуострове требуются новые комплексные подходы и коллективные усилия. Такого мнения придерживается Россия.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, которое было опубликовано по результатам встречи заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова и представителя Госдепартамента США Джозефа Юна.

«С российской стороны акцентирована важность коллективного поиска новых подходов в интересах комплексного решения существующих в субрегионе проблем в русле общей военно-политической разрядки и демонтажа конфронтационной архитектуры», — говорится в сообщении российского МИД.

Напомним, на этой неделе КНДР заявила об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. В ответ на это Вашингтон и Сеул провели совместные воздушные учения с отработкой ударов по целям в Северной Корее.