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Эрдоган признался, что ждет очень многого от совместных усилий РФ и Турции по Сирии
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    Эрдоган признался, что ждет очень многого от совместных усилий РФ и Турции по Сирии

    11:36  8 Июля 2017
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    Эрдоган признался, что ждет очень многого от совместных усилий РФ и Турции по Сирии

    Гамбург, 8 июля. Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал об «очень высоких ожиданиях» от совместных усилий России и Турции по урегулированию в Сирии. 

    Сегодня «на полях» саммита G20 в Гамбурге состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Центральной темой стало сирийское урегулирование. 

    Эрдоган по итогам встречи отметил, что совместные усилия России и Турции являются примером не только для стран региона, но и всего мирового сообщества. 

    Эрдоган признался, что ждет очень многого от совместных усилий РФ и Турции по Сирии

    «Ожидания действительно очень высокие», — завил Эрдоган.

    Турецкий президент выразил уверенность в том, что их встреча с Путиным имеет большое значение, а также от своего лица и от лица всего турецкого народа поблагодарил Путина за его роль в сирийском урегулировании. 

    Автор: Владимир Багров
    #путин #сирия #эрдоган
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