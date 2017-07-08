Эрдоган признался, что ждет очень многого от совместных усилий РФ и Турции по Сирии

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Гамбург, 8 июля. Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал об «очень высоких ожиданиях» от совместных усилий России и Турции по урегулированию в Сирии.

Сегодня «на полях» саммита G20 в Гамбурге состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Центральной темой стало сирийское урегулирование.

Эрдоган по итогам встречи отметил, что совместные усилия России и Турции являются примером не только для стран региона, но и всего мирового сообщества.

«Ожидания действительно очень высокие», — завил Эрдоган.

Турецкий президент выразил уверенность в том, что их встреча с Путиным имеет большое значение, а также от своего лица и от лица всего турецкого народа поблагодарил Путина за его роль в сирийском урегулировании.