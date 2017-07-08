Долгожданная встреча Путина и Трампа: значение достигнутых договоренностей по Сирии между Россией и США

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В рамках саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге состоялась первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Одной из важных тем, которые обсуждали президенты, стала тема Сирии. На пресс-конференции по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США будут совместно обеспечивать режим прекращения огня в южной зоне деэскалации, которая включает провинции Деръа, Кунейтра и Сувейда. «Режим тишины» начнет действовать 9 июля в 12 часов дня по местному времени. Обеспечение безопасности возложено на военную полицию РФ при координации с Соединенными Штатами и Иорданией.

Напомним, что ранее верховное командование САА объявляло о приостановке боевых действий в этих провинциях на пять дней. С 12.00 второго июля до 00.00 шестого июля были прекращены все военные операции.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) значение встречи Владимира Путина и Дональда Трампа:

«Встретились два лидера двух ведущих держав, от которых во многом зависит ситуация на Ближнем Востоке и конкретно в Сирии. Конечно же, надо прекрасно понимать, что движение навстречу, некая стратегия Соединенных Штатов Америки, к которой я скептически отношусь, сложилась только в результате успеха работы нашего президента, дипломатического корпуса и, конечно же, успешно выполняющих боевые задачи во главе с министром обороны Воздушно-космических сил Российской Федерации».

Может показаться, что Соединенные Штаты идут на уступки, заявляя о сохранении режима Башара Асада, но при этом хотят оставить за собой определенные зоны контроля, ведя с Россией также переговоры и о северной зоне безопасности.

«Та ситуация, тот статус-кво, который сложился в Сирии, и лег в основу нынешней стратегии Соединенных Штатов Америки. Они сейчас спохватилась и на завершающем этапе хотят принять участие в контроле над определенными зонами, где есть газ, нефть, вода и другие ресурсы. Именно так видят себя сегодня Соединенные Штаты Америки в своей стратегии. При этом они еще и возлагают ответственность за все на Россию, выбрав менторский тон. Мол, мы сейчас быстренько завершим все проблемы в Сирии».

Эксперт отметил, что на сегодняшний день Россия делает все для того, чтобы сохранить суверенитет Сирийской Арабской Республики:

«Главная задача — сохранение суверенитета Сирии, и в связи с этим делается все, чтобы зоны деэскалации стали основополагающими районами для выполнения этой задачи. В настоящее время просто необходимо приостановить огонь, что позволит в определенной степени более динамично завершать гражданскую войну, которую министерство обороны объявило уже завершенной, и перейти в фазу совместного уничтожения боевиков террористической организации «Исламское государство»* (запрещено в РФ)».

Казалось бы, оптимистические взгляды на перспективу в Сирии, но при этом не надо забывать, что Соединенные Штаты Америки порой отклоняются от декларируемых направлений действий. Эксперт напомнил, что вооруженными силами США наносились удары по правительственным войскам, по правительственной авиационной базе «Шайрат» и самолету Су-22 Военно-воздушных сил Сирии:

«Конечно же, это надо учитывать. Издержки со стороны Соединенных Штатов Америки были, есть и, к сожалению, будут. Да и в принципе это вопрос ведения боевых действий с участием стольких стран. В такой ситуации в высшей степени должна быть координация военных действий и обмен разведданными».

* Организация запрещена на территории РФ.