В Алеппо состоялся первый послевоенный спектакль

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Алеппо, 8 июля. На сцене Центрального дома актера в Алеппо был сыгран спектакль, который стал первым с момента освобождения города от боевиков ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»*).

Увидеть постановку пришли несколько сотен зрителей, для которых это событие стало очередным свидетельством начала мирной жизни. Об этом сегодня пишет RT.

Местные жители говорят, что в течение прошлого месяца было организовано больше культурных мероприятий, чем за все военные годы.

Как сообщалось ранее, в армянском квартале Алеппо после четырехлетнего перерыва открылось кафе под открытым небом.

* Организация запрещена на территории РФ.