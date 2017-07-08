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В Алеппо состоялся первый послевоенный спектакль
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    В Алеппо состоялся первый послевоенный спектакль

    11:16  8 Июля 2017
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    В Алеппо состоялся первый послевоенный спектакль

    Алеппо, 8 июля. На сцене Центрального дома актера в Алеппо был сыгран спектакль, который стал первым с момента освобождения города от боевиков ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»*).

    Увидеть постановку пришли несколько сотен зрителей, для которых это событие стало очередным свидетельством начала мирной жизни. Об этом сегодня пишет RT.

    В Алеппо состоялся первый послевоенный спектакль

    Местные жители говорят, что в течение прошлого месяца было организовано больше культурных мероприятий, чем за все военные годы. 

    Как сообщалось ранее, в армянском квартале Алеппо после четырехлетнего перерыва открылось кафе под открытым небом.  

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Кира Мирова
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