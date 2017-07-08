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Никифоров рассказал об ожиданиях от рабочей группы РФ и США по информационной безопасности
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    Никифоров рассказал об ожиданиях от рабочей группы РФ и США по информационной безопасности

    14:46  8 Июля 2017
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    Никифоров рассказал об ожиданиях от рабочей группы РФ и США по информационной безопасности

    Гамбург, 8 июля. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров ожидает позитивного эффекта от создания рабочей группы России и США по информационной безопасности, о создании которой накануне на встрече в Гамбурге договорились лидеры двух стран.

    «Новость об этой рабочей группы, где мы можем сотрудничать с нашими американскими коллегами в области информационной безопасности, очень положительная, но давайте дождемся конкретных решений, на каком уровне они готовы ее создать», — сообщил Никифоров.

    Он подчеркнул, что у России есть положительный опыт в данном направлении, однако в последние годы взаимодействие с США в данном направлении было утрачено из-за геополитической ситуации.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сша #безопасность #никифоров
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