Никифоров рассказал об ожиданиях от рабочей группы РФ и США по информационной безопасности

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Гамбург, 8 июля. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров ожидает позитивного эффекта от создания рабочей группы России и США по информационной безопасности, о создании которой накануне на встрече в Гамбурге договорились лидеры двух стран.

«Новость об этой рабочей группы, где мы можем сотрудничать с нашими американскими коллегами в области информационной безопасности, очень положительная, но давайте дождемся конкретных решений, на каком уровне они готовы ее создать», — сообщил Никифоров.

Он подчеркнул, что у России есть положительный опыт в данном направлении, однако в последние годы взаимодействие с США в данном направлении было утрачено из-за геополитической ситуации.