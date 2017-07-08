Путин и Медведев поздравили режиссера Шахназарова с 65-летием

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Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили известного российского режиссера Карена Шахназарова с 65-летием, отметив его талант, творческий потенциал и организаторские качества.

Поздравительная телеграмма от Путина опубликована на официальном сайте Кремля. Президент России отметил «огромный творческий потенциал и незаурядные организаторские качества» режиссера и выразил надежду на то, что эти качества помогут ему и дальше успешно заниматься любимым делом, вносить вклад в развитие традиций российского искусства.

Поздравление от Медведева опубликовано на сайте Кабмина. Премьер отметил, что без Шахназарова невозможно представить российский кинематограф.

«Вы, как никто другой, знаете, как создать настоящий кинохит», — уверен Медведев.

Премьер подчеркнул, что фильмы Шахназарова увлекательно повествуют о дружбе, любви, счастье и т.д., иными словами, о темах, которые близки и интересны каждому человеку. Именно поэтому они отмечены не только многочисленными премиями, но и огромной любовью зрителей.

Карен Шахназаров — режиссер-постановщик, сценарист, продюсер, глава киноконцерна «Мосфильм» — родился 8 июля 1952 года. Наибольшую известность как режиссер получил благодаря фильму «Мы из джаза». его картины были удостоены более 50 международных и национальных призов и премий.