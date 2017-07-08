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Новороссия сегодня: мишени теракта в ЛНР, подрыв на блокпосту в Майорске
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    Новороссия сегодня: мишени теракта в ЛНР, подрыв на блокпосту в Майорске

    12:27  8 Июля 2017
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    Новороссия сегодня: мишени теракта в ЛНР, подрыв на блокпосту в Майорске

    Донбасс, 8 июля. Журналисты и оперативники могли стать мишенями теракта в ЛНР. Небоевые потери ВСУ приближаются к боевым. Два человека подорвались на блокпосту в Майорске. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки киевские силовики выпустили по территории 17 населенных пунктов Донбасса более 100 снарядов и мин различного калибра. Жертв и раненых среди мирного населения нет.

    Подробности теракта в Луганске

    В центре Луганска был совершен двойной теракт. Власти Луганской республики возложили вину на украинскую ДРГ. Источник ФАН в правоохранительной системе ЛНР прокомментировал инцидент.

    «Характер подготовки и исполнения свидетельствует о высоком профессионализме украинских диверсантов. Были использованы самодельные взрывные устройства. Теракт был совершен по «классике жанра»: сначала первый взрыв в самом центре с жертвами и ранеными среди мирного населения. Далее, после начала работы следственных, оперативных и инженерных групп, следует второй мощный взрыв, призванный унести как можно больше жизней. Мишенями второго взрыва определенно были оперативники и силовики ЛНР, представители СМИ и журналисты, работавшие рядом, уличные «зеваки» за оцеплением. На это и был расчет киевских заказчиков терактов», — рассказал источник.

    Отметим, что первые два часа после совершения терактов в Луганске украинские СМИ молчали — видимо, ожидая отмашки от СБУ и Мининформполитики Украины. И только после этого времени на лентах агентств стали появляться согласованные как под копирку новости о том, что «террористы сами себя взорвали». Это также свидетельствует о подготовке теракта спецслужбами Украины.

    В центре Луганска был совершен двойной теракт

    Небоевые потери ВСУ

    В июне 2017 года количество небоевых потерь в ВСУ возросло в два раза — по сравнению с прошлым месяцем. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на свои источники. Они подчеркивают, что, согласно докладу одного из руководящих сотрудников штаба АТО, 76% небоевых потерь приходится на части, которые пребывают на Донбассе более пяти месяцев.

    За месяц небоевые потери практически приблизились к боевым. 10 смертей из 18 – это гибель в результате алкогольного опьянения, либо по вине другого пьяного военнослужащего.

    У украинцев отбирают оружие

    По информации оперативного командования ДНР, командиры подразделений ВСУ совместно с представителями Национальной гвардии Украины изымают у населения охотничье оружие. Подается это под соусом проверки лицензий, на деле же силовики хотят восполнить жесткий дефицит боеприпасов в подразделениях.

    «Данный факт свидетельствует о том, что командование АТО полностью абстрагировалось от контроля за действиями своих подразделений. Жители на подконтрольной Украине территории уже неоднократно обращались к местным властям с мольбой о защите от беспредела ВСУ», — добавили донецкие силовики.

    Силовики хотят восполнить жесткий дефицит боеприпасов в подразделениях

    Подрыв на украинской растяжке

    На блокпосту в Майорске (рядом с Горловкой) подорвались два человека — мужчина и женщина. Мужчина 1979 года рождения погиб на месте, женщина 1981 года рождения отправлена в больницу Дзержинска с множественными минно-взрывными ранениями.

    Украинские СМИ поспешили обвинить в случившемся ополченцев, сообщив, что мина была установлена военнослужащими ВС ДНР в районе поселка Зайцево. После уже другие украинские СМИ сообщили, что инцидент случился в районе украинского блокпоста. Это впоследствии подтвердили и в пресс-центре АТО, и в Генштабе ВСУ, не указав при этом подробности инцидента.

    Сами очевидцы происшествия сообщают, что взрыв произошел на обочине дороги, куда пара отошла в ожидании очереди на пропуск. Предположительно сдетонировала растяжка, установленная украинскими силовиками.   

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #лнр
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