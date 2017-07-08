Итальянские дизайнеры создали концепт электрокара с живыми лошадьми

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Рим, 8 июля. Итальянская дизайн-студия Camal представила концепт автомобиля, который приводится в движение двумя лошадьми, электромотором и системой рекуперации. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Дизайнеры отмечают, что их концепция является своеобразным отражением альтернативного хода истории, при котором человечество не изобретает двигатели внутреннего сгорания, а сразу переходит к электрическим.

Концепт в буквальном смысле использует лошадиные силы — он приводится в действие двумя лошадьми. Когда те устают, им на помощь приходит электрогенератор. Более того, электродвигатель достаточно мощный, чтобы можно было обойтись и без лошадей.

Концепт отличается футуристическим дизайном. Длина электромобиля-«кареты» превышает 7 метров.