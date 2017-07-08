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ВС Ирака полностью вернули контроль над исторической частью Мосула
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    ВС Ирака полностью вернули контроль над исторической частью Мосула

    10:53  8 Июля 2017  /обновлено: 11:01  08 Июля 2017
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    ВС Ирака полностью вернули контроль над исторической частью Мосула

    Багдад, 8 июля.  Историческая часть иракского Мосула — Старый город — возвращена под контроль правительственных сил.

    Таким образом, боевики ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России) лишись своего последнего оплота в этом населенном пункте.

    ВС Ирака полностью вернули контроль над исторической частью Мосула

    Информацию о восстановлении контроля в Старом городе Мосула сообщил сегодня телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на представителей командования антитеррористической операцией. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Кира Мирова
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