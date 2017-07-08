ВС Ирака полностью вернули контроль над исторической частью Мосула
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Багдад, 8 июля. Историческая часть иракского Мосула — Старый город — возвращена под контроль правительственных сил.
Таким образом, боевики ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России) лишись своего последнего оплота в этом населенном пункте.
Информацию о восстановлении контроля в Старом городе Мосула сообщил сегодня телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на представителей командования антитеррористической операцией.
* Организация запрещена на территории РФ.