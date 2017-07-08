Мосул будет освобожден от ИГ через несколько часов — иракское телевидение
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Мосул, 8 июля. Победа иракской армии над террористами в Мосуле будет провозглашена буквально через несколько часов, за «Исламским государством»* (запрещено в РФ) осталось всего «несколько метров», сообщает государственное телевидение Ирака.
Бои в Ираке идут за последние метры, остающиеся под контролем террористов ИГ*, сообщает иракское государственное ТВ со ссылкой на военкоров, которые находятся на передовой в Старом городе.
«Это дело нескольких часов», — анонсирует грядущую победу ТВ.
Представитель иракских вооруженных сил сообщил, что линия обороны террористов практически уничтожена.
* Организация запрещена на территории РФ.