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Мосул, 8 июля. Победа иракской армии над террористами в Мосуле будет провозглашена буквально через несколько часов, за «Исламским государством»* (запрещено в РФ) осталось всего «несколько метров», сообщает государственное телевидение Ирака.

Бои в Ираке идут за последние метры, остающиеся под контролем террористов ИГ*, сообщает иракское государственное ТВ со ссылкой на военкоров, которые находятся на передовой в Старом городе.

«Это дело нескольких часов», — анонсирует грядущую победу ТВ.

Представитель иракских вооруженных сил сообщил, что линия обороны террористов практически уничтожена.

* Организация запрещена на территории РФ.