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Директор «Буквоеда» Денис Котов: Гранин задавал в книгах вопросы большого человека
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    Директор «Буквоеда» Денис Котов: Гранин задавал в книгах вопросы большого человека

    11:11  8 Июля 2017
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    Директор «Буквоеда» Денис Котов: Гранин задавал в книгах вопросы «большого человека»

    В эту субботу Санкт-Петербург прощается со своим почетным гражданином, писателем Даниилом Граниным. В полдень в Таврическом дворце начнется гражданская панихида, город придет на последний поклон к великому жителю. Накануне церемонии прощания директор петербургской книжной сети «Буквоед» Денис Котов рассказал Федеральному агентству новостей, каким был писатель в личном общении, где напечатан его последний рассказ и когда выйдет собрание его сочинений.

    — Денис Алексеевич, вы активно участвовали в XII Книжном салоне в Петербурге, а когда-то инициатором этого большого проекта был именно Гранин. Удалось встретиться с ним во время проведения салона, где он был почетным гостем?

    В этом году мы встречались с Даниилом Граниным лично несколько раз — и на Книжном салоне, и у него дома, когда обсуждали издание собрания сочинений. Это будет двухтомник из лучших его произведений, который сейчас готовится к печати в издательстве АСТ под редакцией Елены Шубиной. Он работал над ним буквально до последнего дня: его дочь рассказала, что совсем недавно он утвердил дизайн обложки. Это издание выйдет в августе, а презентовано будет 8 сентября в Санкт-Петербурге.

    В эту субботу Санкт-Петербург прощается с писателем Даниилом Граниным

    — Знаем, что и в ваших магазинах его книги всегда на видном месте. Что из его произведений пользуется особенным спросом?

    — В нашей книжной сети «Буквоед» всегда пополняются запасы его «Блокадной книги». Это главная книга памяти, которая известна во всем русскоязычном мире. Нельзя сказать, что она сейчас находится на каком-то высоком месте по популярности продаж, но постоянно есть люди, которые обращаются к этой книге и приобретают ее для своих библиотек. Так что она каждый год распространяется по домам петербуржцев. 

    Кроме того, один из наших сегодняшних хитов продаж — это книга «В Питере жить», в котором есть новый рассказ Даниила Александровича. Пожалуй, это последнее издание, где есть его самый свежий текст. Я вообще не знаю в литературном мире того, кто был бы в этом возрасте столь трудоспособен. Кто мог бы в 98 лет и рассказ, и книгу написать такую, что интересно читать любому взрослому человеку.

    Книга «В Питере жить», в которой есть новый рассказ Даниила Александровича

    Я прочитал его последнюю книгу «Она и все остальное», которая выходила в 2017 году — роман про любовь «и все остальное», как он назвал ее. Получил удовольствие и по-иному взглянул на этого человека. Через текст Даниил Александрович выглядел как абсолютно современный писатель, который смотрит на вопросы любви, отношений, каких-то конфликтов так же, как мы с вами. Мне не показалось, что эту книгу написал человек столь серьезного возраста. Но вопросы, которые там поставлены, являются вопросами большого человека, каким был Гранин.

    Он был в Санкт-Петербурге культурным авторитетом, который в свои 98 лет интересовался городом

    — Если успели хоть немного понять его за время вашего общения, поделитесь с нами: каким он был?

    — Он был в Санкт-Петербурге культурным авторитетом, который в свои 98 лет интересовался городом, радел за его развитие. Таких людей в его возрасте не так много. Я бы сказал, что он был разным в разные моменты времени: иногда настроен более философски, а иногда его интересовало то, что происходит прямо сейчас в книжной индустрии, что читают, какие есть новые авторы. Я иногда дарил ему книги, он читал их и потом делился впечатлениями.

    Я думаю, что Даниил Александрович — один из немногих людей, которые продолжают работать через свои книги. Его отсутствие в физическом состоянии дает бессмертие таланту — в воплощении через его произведения и подпитывает наши образы о Санкт-Петербурге, о войне, истории нашей страны.

    Автор: Евгения Авраменко
    #петербург #гранин #панихида #буквоед
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