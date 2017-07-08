Скандальный памятник в Сергиевом Посаде «оденут» после возмущений общественности

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Сергиев Посад, 8 июля. Вызвавший общественный резонанс памятник выпускникам 1941 года, установленный на бульваре Кузнецова в Сергиевом Посаде, дополнят деталями одежды, скрывающими бюст девушки. Именно он, по мнению многих, кто видел скульптуру, демонстрируется слишком откровенно.

Автор работы Евгений Антонов решил дополнить образ, раз уж общественность оказалась против такого символа юности. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Конкретные сроки пока не называются. Да и сам памятник все еще закрыт драпировкой, работа над установкой ротонды пока не завершена.