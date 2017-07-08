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Сирия: перемирие нарушалось в Алеппо, Хаме, Латакии и Дамаске
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    Сирия: перемирие нарушалось в Алеппо, Хаме, Латакии и Дамаске

    10:38  8 Июля 2017
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    Сирия: перемирие нарушалось в Алеппо, Хаме, Латакии и Дамаске

    Москва, 8 июля. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, российская сторона зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, турецкая — семь. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России. 

    Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня за сутки. По одному разу режим тишины был нарушен в провинциях Алеппо и Хама, дважды — в Латакии и четыре раза — в Дамаске. По сведениям турецкой стороны, пять раз за сутки режим тишины нарушался в Дамаске, один раз в Эс-Сувейде и один раз в Даръа. 

    Число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, не изменилось. 

    Автор: Владимир Багров
    #россия #минобороны #сирия #турция #режим прекращения огня
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