Сирия: перемирие нарушалось в Алеппо, Хаме, Латакии и Дамаске

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Москва, 8 июля. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, российская сторона зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, турецкая — семь. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня за сутки. По одному разу режим тишины был нарушен в провинциях Алеппо и Хама, дважды — в Латакии и четыре раза — в Дамаске. По сведениям турецкой стороны, пять раз за сутки режим тишины нарушался в Дамаске, один раз в Эс-Сувейде и один раз в Даръа.

Число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, не изменилось.